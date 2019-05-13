



Саша Черно и Иосиф Оганесян надеялись на то, что переезд в шоу «Спаси свою любовь» действительно поможет им наладить отношения и прекратить постоянные конфликты. Несмотря на обоюдное желание супругов изменить семейную жизнь в лучшую сторону, ссориться они стали только чаще. На этот раз после скандала Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну.Теперь девушка намерена продолжать своё участие в реалити-шоу «Дом-2» в статусе одиночки и жить в общем доме, где сейчас находится основная часть новеньких. Подтвердил случившееся Андрей Черкасов, который пока и сам не может понять мотивов Саши Черно. Поклонники же подозревают, что девушка устала от постоянных ссор и собирается покинуть «Дом-2» окончательно.