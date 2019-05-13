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Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну

Скандальная проектантка нашумевшего проекта «Дом-2» Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну. Теперь, со слов девушки, она будет жить вместе с другими участниками в общем доме, а к мужу не вернётся.

Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну


Саша Черно и Иосиф Оганесян надеялись на то, что переезд в шоу «Спаси свою любовь» действительно поможет им наладить отношения и прекратить постоянные конфликты. Несмотря на обоюдное желание супругов изменить семейную жизнь в лучшую сторону, ссориться они стали только чаще. На этот раз после скандала Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну.

Саша Черно с вещами сбежала от Иосифа Оганесяна на Поляну


Теперь девушка намерена продолжать своё участие в реалити-шоу «Дом-2» в статусе одиночки и жить в общем доме, где сейчас находится основная часть новеньких. Подтвердил случившееся Андрей Черкасов, который пока и сам не может понять мотивов Саши Черно. Поклонники же подозревают, что девушка устала от постоянных ссор и собирается покинуть «Дом-2» окончательно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:17

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