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Диетологи рассказали, почему люди не могут похудеть

Несмотря на строгие диеты и физические упражнения, многие люди не могут сбросить лишние килограммы. Диетологи решили рассказать причину, по которой это происходит.

Диетологи рассказали, почему люди не могут похудеть

Отмечается, что каждый человек индивидуален, и поэтому процесс похудения у каждого проходит по-разному. У многих потеря веса является стрессом для органов пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой системы. Организму необходимо время, чтобы изменить свою работу в новых условиях. Также во время интенсивного похудения нагрузка на суставы и внутренние органы значительно увеличивается, и для этого организму необходимо больше энергии. Из-за нехватки энергии развивается эффект плато. Чаще всего он наступает у тех людей, которые смогли похудеть на много килограммов. Также при ограниченном режиме питания организм может впасть в так называемую "спячку", а это приводит к ухудшению метаболизма. Специалисты советуют не питаться лишь одним видом продуктов или голодать.

Диетологи считают, что человек должен употреблять разнообразную пищу, а лишние килограммы можно согнать физическими нагрузками. Также важно употреблять достаточное количество воды, поскольку жидкость поможет вывести из организма шлаки и токсины.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:34

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