Алёна Савкина мечтает открыть собственный магазин детской одежды





Алёна Савкина во время очередного шопинга вдруг осознала, что мечтает открыть собственный магазин детской одежды. Натолкнуло на такие мысли участницу телестройки «Дом-2» отсутствие в многочисленных магазинах выбора нарядом для таких малышей, как её Богдан. Со слов девушки, везде предлагают купить костюм на вырост, но ей хочется, чтобы сын выглядел хорошо и чувствовал себя комфортно.Идеей открыть собственный магазин детской одежды Алёна Савкина уже поделилась со своими подписчиками в Instagram. Молодая мать хочет в будущем радовать покупателей модными боди, комбинезонами и другими предметами гардероба на любой размер, начиная с 0+. Несмотря на вдохновение Савкиной, мало кто верит, что у неё получится открыть такой бизнес, ведь когда-то об этом задумывалась и Ольга Рапунцель, но почему-то быстро отошла от подобных мыслей.