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Алёна Савкина мечтает открыть собственный магазин детской одежды

Молодая участница нашумевшего телепроекта «Дом-2» Алёна Савкина мечтает открыть собственный магазин детской одежды. Экс-возлюбленная Ильи Яббарова убеждена, что такой бизнес будет процветающим, ведь она планирует продавать наряды для самых маленьких, а не на вырост.

Алёна Савкина мечтает открыть собственный магазин детской одежды


Алёна Савкина во время очередного шопинга вдруг осознала, что мечтает открыть собственный магазин детской одежды. Натолкнуло на такие мысли участницу телестройки «Дом-2» отсутствие в многочисленных магазинах выбора нарядом для таких малышей, как её Богдан. Со слов девушки, везде предлагают купить костюм на вырост, но ей хочется, чтобы сын выглядел хорошо и чувствовал себя комфортно.

Алёна Савкина мечтает открыть собственный магазин детской одежды


Идеей открыть собственный магазин детской одежды Алёна Савкина уже поделилась со своими подписчиками в Instagram. Молодая мать хочет в будущем радовать покупателей модными боди, комбинезонами и другими предметами гардероба на любой размер, начиная с 0+. Несмотря на вдохновение Савкиной, мало кто верит, что у неё получится открыть такой бизнес, ведь когда-то об этом задумывалась и Ольга Рапунцель, но почему-то быстро отошла от подобных мыслей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:46

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