Появились первые кадры избиения Алексея Кудряшова на «Дом-2»
В Сети появились первые кадры избиения Алексея Кудряшова из-за его возлюбленной Анастасии Балинской. Девушка после возвращения на проект сразу же показала новеньким участникам, что она здесь как дома, за что её парень и получил по лицу от Романа Жукова.
Анастасия Балинская со своим возлюбленным всего неделю снова находятся в периметре «Дома-2» в статусе участников, а в Сети уже появились первые кадры избиения Кудряшова. За столь короткое время пара уже успела заявить о себе не самым лучшим образом, постепенно начиная наживать себе врагов в коллективе. Так, например, девушка вступила в словесный конфликт с Романом Жуковым, которому пыталась доказать, что она здесь имеет больше привилегий, нежели все остальные, так как уже являлась проектанткой реалити-шоу и знает его изнутри.
Такие нападки в свою сторону не понравились Роману Жукову. Молодой человек попросил Кудряшова успокоить свою девушку, но тот возмущённо ответил, что только поддерживает её, и тут же получил кулаком по лицу. Оказалось, что Жуков разбил тому щеку и губу. Кроме того, у Кудряшова диагностировали сотрясение не мозга, и не исключено, что некоторое время ему придётся провести в больнице.
Анастасия Балинская со своим возлюбленным всего неделю снова находятся в периметре «Дома-2» в статусе участников, а в Сети уже появились первые кадры избиения Кудряшова. За столь короткое время пара уже успела заявить о себе не самым лучшим образом, постепенно начиная наживать себе врагов в коллективе. Так, например, девушка вступила в словесный конфликт с Романом Жуковым, которому пыталась доказать, что она здесь имеет больше привилегий, нежели все остальные, так как уже являлась проектанткой реалити-шоу и знает его изнутри.
Такие нападки в свою сторону не понравились Роману Жукову. Молодой человек попросил Кудряшова успокоить свою девушку, но тот возмущённо ответил, что только поддерживает её, и тут же получил кулаком по лицу. Оказалось, что Жуков разбил тому щеку и губу. Кроме того, у Кудряшова диагностировали сотрясение не мозга, и не исключено, что некоторое время ему придётся провести в больнице.