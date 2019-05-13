Любовь Толкалина назвала несколько правил правильного воспитания детей

Во-первых, актриса говорит, что не нужно ожидать от ребенка схожести на родителей. Необходимо понимать его индивидуальность и уважать её. Кроме этого, не стоит требовать благодарности за «инвестиции» в свое дитя, будь они материальными или моральными. Ни в коем случае нельзя извергать на ребенка негативные эмоции и относиться к его проблемам свысока. Однако и о себе забывать не надо. Если что-то не получается сделать для своего чада, не стоит казнить себя и упрекать. Со временем все получится, поскольку ребенок в любом случае чествует поддержку родителей.Подписчики согласились с Любовью Толкалиной и подметили, что её слова схожи с мнением автора книги «Как любить ребенка» Яношем Корчаком. Многие пользователи подметили, что это лучшая книга для родителей.