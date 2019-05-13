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Май Абрикосов без кудряшек выглядит старше своих лет

Бывший участник телестройки «Дом-2» Май Абрикосов без кудряшек выглядит гораздо старше своих лет. Такой вывод сделали подписчики мужчины в социальной сети Instagram, где он на днях впервые за долгое время решил показать себя, а не снимки природы.

Май Абрикосов без кудряшек выглядит старше своих лет


Бывший проектант телестройки «Дом-2» Май Абрикосов после ухода за ворота старается минимизировать любые контакты с прессой и другими публичными личностями. Кроме того, сейчас мужчина даже периодически высказывает критику в адрес нынешнего формата проекта, на котором, по его мнению, любовь уже никто давно не строит. Сам же Абрикосов ведёт довольно тихую и закрытую от посторонних глаз жизнь, и, как оказалось, выглядит гораздо старше своих лет.

Поклонники «Дома-2», каким он был в самом начале своего существования, помнят Майя Абрикосова задорным молодым парнем с кудряшками на голове. Новый снимок, опубликованный в его Instagram, расстроил массу подписчиков, ведь на нём экс-участник «Дома-2» позирует практически с выбритой головой, от чего кажется старше своих лет. Фанаты признались в комментариях, что хотели бы снова увидеть его фирменную причёску, но понимают, что таким, как раньше, Абрикосов уже не будет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:25

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