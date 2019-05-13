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«Шпионские страсти»: Меган Маркл и принц Гарри провели британцев с родами

Герцогу и герцогине Сассекским в духе шпионских традиций удалось запутать британцев, с нетерпением ожидавших появления на свет их первенца на свет. Меган Маркл, переходившая срок на неделю, родила принцу Гарри сына в одной из клиник Лондона в условиях строгой секретности.
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и принц Гарри провели британцев с родами

Королевская чета желала сохранить интимность момента и оградить себя от чрезмерного внимания общественности, поэтому пошла на некоторые, сродни шпионским, уловки, совершенно запутав жителей Великобритании. Меган Маркл, родившая на неделю позже установленного срока, как пишет «СтарХит», «заметала следы». По Лондону колесили представительские автомобили с затонированными стеклами, сопровождаемые полицейским эскортом, они ездили по окрестностям Виндзорского замка, направляясь то к одной, то к другой клинике.

Пока папарацци метались вслед за машинами по всему городу, герцог и герцогиня Сассекские, по словам визажиста Дэна Мартина, сохраняли спокойствие и не волновались, считая, что «ребенок появится на свет, когда будет готов». В организованной Меган Маркл суматохе никто из посторонних не заметил, как супруг посадил беременную жену и ее мать в салон неприметного авто Toyota и отвез в клинику. Принц Гарри поддерживал возлюбленную на родах и уже подумывает о втором наследнике.
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и принц Гарри провели британцев с родами

«Шпионские страсти» от герцогини Сассекской и ее скрытность не понравились многим британцам. Жители страны раскритиковали Маркл за то, что она деньги налогоплательщиков потратила на весь этот «маскарад».



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00

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