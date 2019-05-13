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Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах

Известный по телестройке «Дом-2» блогер и шоумен Рустам Солнцев высмеял зажигательные танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах. Бывший участник реалити-шоу признался, что тоже хочет научиться так же радоваться жизни, как и балерина на опубликованном в Instagram ролике.

Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах


Рустам Солнцев не устаёт критиковать представителей отечественного и не только шоу-бизнеса, а на этот раз и вовсе высмеял у себя на странице в Instagram зажигательные танцы Анастасии Волочковой. Блогер опубликовал нарезку видео, на которых поочерёдно демонстрируется выступление балерины на льду и те самые кадры с ночного клуба на Мальдивах, в котором звезда отдыхала вместе с подругами.

Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах


На ролике видно, что Анастасия Волочкова совершенно не переживает о мнении окружающих, двигается в такт музыке и не стесняется выглядывающего из-под короткой туники нижнего белья. Рустам Солнцев, высмеяв танцы балерины, с сарказмом поинтересовался, что же нужно такое выпить, чтобы двигаться так же безмятежно, как и она.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:57

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