Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии Волочковой на Мальдивах

Рустам Солнцев не устаёт критиковать представителей отечественного и не только шоу-бизнеса, а на этот раз и вовсе высмеял у себя на странице в Instagram зажигательные танцы Анастасии Волочковой. Блогер опубликовал нарезку видео, на которых поочерёдно демонстрируется выступление балерины на льду и те самые кадры с ночного клуба на Мальдивах, в котором звезда отдыхала вместе с подругами.На ролике видно, что Анастасия Волочкова совершенно не переживает о мнении окружающих, двигается в такт музыке и не стесняется выглядывающего из-под короткой туники нижнего белья. Рустам Солнцев, высмеяв танцы балерины, с сарказмом поинтересовался, что же нужно такое выпить, чтобы двигаться так же безмятежно, как и она.