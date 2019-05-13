АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты предлагают сократить количество экзаменов в школе
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Positive Technologies обнаружили кражу китайскими хакерами данных из российских госструктур

Специалисты из информационной безопасности предприятия Positive Technologies и «Лаборатории Касперского» выявили кибергруппировку, которая занимается кражей данных из госструктур в России. Об это сообщает издание «Коммерсантъ».
Positive Technologies обнаружили кражу китайскими хакерами данных из российских госструктур

Согласно проведенному специалистами анализу было установлено, что под кибершпионаж попали 24 предприятия, большинство из которых являются государственными. Установить целевое назначение украденным данным не удалось, однако эксперты считают, что группа хакеров занимается политическим и промышленным шпионажем на заказ.

Определить принадлежность хакеров к Китаю удалось благодаря вычислению IP-адресов и упоминанию разработчиков из поднебесной. Работники отдела киберзащиты утверждают, что шпионаж происходит на протяжении последних девяти лет, поскольку действия китайских специалистов сложно выявить, а еще труднее обнаружить и наказать виновников.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Май Абрикосов без кудряшек выглядит
Французские гляциологи обнаружили следы
Актриса Ирина Гринева назвала причину
«Шпионские страсти»: Меган Маркл и
Появились первые кадры избиения Алексея
Positive Technologies обнаружили кражу
Любовь Толкалина назвала несколько
Большая часть россиян согласна работать
Алёна Водонаева начала выкладывать в
Российский атомный ракетоносец получил
Рустам Солнцев высмеял танцы Анастасии
Opel создали гибридный автомобиль
Наталья Подольская рассказала о вещах,
Илон Маск опубликовал фото с 60
В США массово называют детей именами
Названы возникающие из-за наличия в
Пластический хирург раскрыл
В России начали строительство корпуса
Певица Саша Савельева вышла из декрета
Названы продукты питания, опасные для
Ольга Бузова похвасталась стройным
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова
Эксперты предлагают сократить
Александр Цекало познакомил детей с
Volkswagen планирует выпустить
Шестилетний сын Яны Рудковской хочет
«Скажи ты наконец правду»: Рустам
Специалисты назвали причины отеков и
Участники Евровидения открыли
Названы главные причины смертей
Просмотреть все новости