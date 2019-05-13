Positive Technologies обнаружили кражу китайскими хакерами данных из российских госструктур





Согласно проведенному специалистами анализу было установлено, что под кибершпионаж попали 24 предприятия, большинство из которых являются государственными. Установить целевое назначение украденным данным не удалось, однако эксперты считают, что группа хакеров занимается политическим и промышленным шпионажем на заказ.Определить принадлежность хакеров к Китаю удалось благодаря вычислению IP-адресов и упоминанию разработчиков из поднебесной. Работники отдела киберзащиты утверждают, что шпионаж происходит на протяжении последних девяти лет, поскольку действия китайских специалистов сложно выявить, а еще труднее обнаружить и наказать виновников.