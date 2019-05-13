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Большая часть россиян согласна работать без нужды в заработке

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения провели опрос, который показал, что две трети жителей страны согласны работать без нужды в заработке. Были опрошены более 1,5 тысячи респондентов.

Большая часть россиян согласна работать без нужды в заработке

Сообщается, что большая часть жителей России готова работать, при этом они не испытывают финансовые трудности. Около 21% россиян заявили о желании уволиться с работы и больше никогда не трудиться. Более 50% опрошенных считают, что их зарплата не соответствует качеству работы. А вот в Санкт-Петербурге и столице РФ примерно 92% россиян рассказали о любви к своей работе. Причем им нравится как должность, так и место, в котором они выполняют свои обязанности.

Также 22% опрошенных готовы найти новое место работы. Приблизительно 67% россиян не верят, что их заработная плата будет увеличена, если они начнут трудиться интенсивней, передает издание ПолитЭксперт. Сообщается, что опрос был проведен 7 мая текущего года методом телефонного интервью, в нем приняли участие более 1600 человек.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24

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