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Пластический хирург раскрыл бьюти-секреты Маши Распутиной

Пластический хирург Иван Воздвиженсий раскрыл бьюти-секреты Маши Распутиной, сравнив между собой фотографии певицы, сделанные в различные годы. Сегодня, 13 мая, артистка празднует 54-летие, но, судя по внешности исполнительницы, время над ней не властно.
Пластический хирург раскрыл бьюти-секреты Маши Распутиной

По мнению специалиста, прибегать к услугам пластических хирургов Маша Распутина начала ещё в начале 1990-х годов, когда её карьера находилась на высоте, а саму её считали секс-символом страны. Эксперт предположил, что артистка сделала ринопластику ещё до того, как вышла на большую сцену, а в 1998 году, после знакомства с будущим вторым супругом, бизнесменом Виктором Захаровым, увеличила грудь, вживив силиконовые импланты. После замужества у Маши Распутиной начался перерыв в карьере, но в 2003 году она возвратилась на сцену, поразив общественность переменами во внешности, хотя все подозрения в пластике знаменитость отрицала.
Пластический хирург раскрыл бьюти-секреты Маши Распутиной

«Полагаю, тогда Маша Распутина как минимум увлеклась косметологическими процедурами: её верхняя губа будто бы подколота филлерами, а нижние веки – подтянуты, что свидетельствует о блефаропластике», – приводит слова Ивана Воздвиженского издание Woman.ru.

Пластический хирург раскрыл бьюти-секреты Маши Распутиной

В 40-летнем возрасте, по словам пластического хирурга, Маша Распутина увеличила губы путём введения туда филлеров, в 42 года она повторно прибегла к блефаропластике, в 44 года – сделала или липосакцию области подбородка, или нижнюю полукруговую подтяжку, в 46 лет стала увлекаться инъекциями ботокса, а в 52 года артистке была проведена круговая подтяжка лица.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:11

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