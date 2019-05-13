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Илон Маск опубликовал фото с 60 спутниками «глобального интернета»

Известный ракетостроитель и филантроп Илон Маск опубликовал в Сети фото обтекателя ракеты Falcon, в котором расположено 60 спутников «глобального интернета». Это часть космических аппаратов, собранных для создания покрытия всего земного шара высокоскоростным, беспроводным и главное - бесплатным интернетом.
Илон Маск опубликовал фото с 60 спутниками «глобального интернета»

Как сообщил глава компании SpaceX, это лишь малая часть всей будущей системы беспроводного интернета. Планируется запустить на земную орбиту 12 тысяч спутников. Сейчас у компании уже есть разрешение на запуск в космос 4 409 космических аппаратов, которые будут способны обеспечить часть Земли высокоскоростным доступом к Сети. В результате все спутники образуют сеть SpaceX Starlink – бесплатную всемирную паутину, доступную всем жителям планеты.

Илон Маск известен своими новаторскими идеями не только в ракетостроительной отрасли. Он также создал всем известный электромобиль Tesla и является основателем технологии возврата и повторного использования ступеней ракет. Филантроп уверен в том, что технологии позволят значительно улучшить жизнь человека, именно поэтому он вкладывает значительные средства в развитие науки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:39

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