Названы возникающие из-за наличия в организме паразитов заболевания





Специалисты советуют обратить внимание на аллергию, возникающую после повреждения слизистой кишечника. Неполадки с микробиомой побуждают иммунную систему вырабатывать большое количество эозинофилов, провоцирующих воспалительные процессы в тканях. Паразиты часто становятся причиной усиленного продуцирования иммуноглобулина Е.Анемию в некоторых случаях связывают с появлением трихомонад и микробов простейших видов, питающихся клетками крови. Продукты жизнедеятельности бактерий приводят к интоксикации организма, расстройству кишечника, раку, эпилепсии, вызывают боли в мышцах и суставах, проблемы с сердцем. Человек, в организме которого поселились «незваные гости», начинает испытывать хроническую усталость, плохо спит.