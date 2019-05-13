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Названы возникающие из-за наличия в организме паразитов заболевания

Многие распространенные заболевания, утверждают медики, являются следствием наличия в организме паразитов, поэтому не подлежат традиционным методам лечения. Эксперты назвали недуги, связанные с болезнетворными микробами.
Названы возникающие из-за наличия в организме паразитов заболевания

Специалисты советуют обратить внимание на аллергию, возникающую после повреждения слизистой кишечника. Неполадки с микробиомой побуждают иммунную систему вырабатывать большое количество эозинофилов, провоцирующих воспалительные процессы в тканях. Паразиты часто становятся причиной усиленного продуцирования иммуноглобулина Е.

Анемию в некоторых случаях связывают с появлением трихомонад и микробов простейших видов, питающихся клетками крови. Продукты жизнедеятельности бактерий приводят к интоксикации организма, расстройству кишечника, раку, эпилепсии, вызывают боли в мышцах и суставах, проблемы с сердцем. Человек, в организме которого поселились «незваные гости», начинает испытывать хроническую усталость, плохо спит.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:21

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