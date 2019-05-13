Певица Саша Савельева вышла из декрета через полтора месяца
35-летняя певица Саша Савельева, которая 27 марта этого года родила сына, уже вышла из декрета и работает в студии Игоря Матвиенко. Для того, чтобы привести в норму свою фигуру, экс-солистке группы «Фабрика» понадобилось всего полтора месяца.
На данный момент Саша Савельева работает над записью новой песни, которая станет сюрпризом для её поклонников. Также вокалистка разместила в Instagram новый снимок, на нём она запечатлена в сером топе и спортивных брюках. Данным фото артистка ещё раз продемонстрировала идеальную фигуру, которой она добилась всего через полтора месяца после родов.
В комментариях некоторые Instagram-подписчики осудили Сашу Савельеву за то, что она так рано вышла из декрета, но нашлись и те, кто поддержал певицу за желание работать и самосовершенствоваться.
На данный момент Саша Савельева работает над записью новой песни, которая станет сюрпризом для её поклонников. Также вокалистка разместила в Instagram новый снимок, на нём она запечатлена в сером топе и спортивных брюках. Данным фото артистка ещё раз продемонстрировала идеальную фигуру, которой она добилась всего через полтора месяца после родов.
В комментариях некоторые Instagram-подписчики осудили Сашу Савельеву за то, что она так рано вышла из декрета, но нашлись и те, кто поддержал певицу за желание работать и самосовершенствоваться.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:53