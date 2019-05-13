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Певица Саша Савельева вышла из декрета через полтора месяца

35-летняя певица Саша Савельева, которая 27 марта этого года родила сына, уже вышла из декрета и работает в студии Игоря Матвиенко. Для того, чтобы привести в норму свою фигуру, экс-солистке группы «Фабрика» понадобилось всего полтора месяца.
Певица Саша Савельева вышла из декрета через полтора месяца

На данный момент Саша Савельева работает над записью новой песни, которая станет сюрпризом для её поклонников. Также вокалистка разместила в Instagram новый снимок, на нём она запечатлена в сером топе и спортивных брюках. Данным фото артистка ещё раз продемонстрировала идеальную фигуру, которой она добилась всего через полтора месяца после родов.
Певица Саша Савельева вышла из декрета через полтора месяца

В комментариях некоторые Instagram-подписчики осудили Сашу Савельеву за то, что она так рано вышла из декрета, но нашлись и те, кто поддержал певицу за желание работать и самосовершенствоваться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:53

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