Двухлетняя дочь Сергея Безрукова выучила больше половины букв
Сергей Безруков на своей Instagram-странице поделился с поклонниками успехами двухлетней дочери Марии, которая появилась на свет в браке актёра с режиссёром Анной Матисон. Девочка знает уже больше половины букв и стремится выучить весь алфавит.
Сергей Безруков опубликовал в Instagram снимок, на нём запечатлена его дочь с букварём в руках. Инициатором такой фотографии стала сама Мария. Кинозвезда отметил, что девочка растёт познавательным ребёнком, читать она ещё, естественно, не умеет, но готова до бесконечности слушать, как ради нее это делают родители.
Сергей Безруков поинтересовался у поклонников, что из детской литературы современных писателей сейчас популярно, чтобы он мог прочитать эти произведения своей дочери.
Сергей Безруков опубликовал в Instagram снимок, на нём запечатлена его дочь с букварём в руках. Инициатором такой фотографии стала сама Мария. Кинозвезда отметил, что девочка растёт познавательным ребёнком, читать она ещё, естественно, не умеет, но готова до бесконечности слушать, как ради нее это делают родители.
Сергей Безруков поинтересовался у поклонников, что из детской литературы современных писателей сейчас популярно, чтобы он мог прочитать эти произведения своей дочери.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:28