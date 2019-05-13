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Двухлетняя дочь Сергея Безрукова выучила больше половины букв

Сергей Безруков на своей Instagram-странице поделился с поклонниками успехами двухлетней дочери Марии, которая появилась на свет в браке актёра с режиссёром Анной Матисон. Девочка знает уже больше половины букв и стремится выучить весь алфавит.
Двухлетняя дочь Сергея Безрукова выучила больше половины букв

Сергей Безруков опубликовал в Instagram снимок, на нём запечатлена его дочь с букварём в руках. Инициатором такой фотографии стала сама Мария. Кинозвезда отметил, что девочка растёт познавательным ребёнком, читать она ещё, естественно, не умеет, но готова до бесконечности слушать, как ради нее это делают родители.

Сергей Безруков поинтересовался у поклонников, что из детской литературы современных писателей сейчас популярно, чтобы он мог прочитать эти произведения своей дочери.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:28

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