Александр Цекало познакомил детей с молодой возлюбленной еще до свадьбы
Александр Цекало около двух месяцев назад женился в четвертый раз. Продюсер познакомил молодую супругу Дарину Эрвин со своими детьми еще до свадьбы, и художнице удалось быстро найти с ними общий язык.
Ради отношений с 27-летней возлюбленной Цекало, старший ее на 30 лет, ушел от супруги Виктории Галушки, родившей ему сына и дочь. Знаменитость в беседе с журналистами не раз признавался, что испытывает к своей новой избраннице сильные чувства и отказываться от них не намерен.
Цекало еще до свадьбы познакомил художницу с наследниками - 6-летним Михаилом и 11-летней Александрой. Они все вместе отправились в заграничную поездку, посетили Диснейленд в Лос-Анджелесе. Близкие друзья пары рассказали «СтарХиту», что Дарине Эрвин удалось очень быстро наладить контакт с сыном и дочерью возлюбленного, добиться их расположения.
В окружении молодой избранницы Цекало не все одобрили эти отношения. Родной отец Эрвин Бахыт Сапаров отрицательно относится к бракам, между супругами в которых большая разница в возрасте. Он раскритиковал продюсера, бросившего жену и детей ради молодой женщины.
Ради отношений с 27-летней возлюбленной Цекало, старший ее на 30 лет, ушел от супруги Виктории Галушки, родившей ему сына и дочь. Знаменитость в беседе с журналистами не раз признавался, что испытывает к своей новой избраннице сильные чувства и отказываться от них не намерен.
Цекало еще до свадьбы познакомил художницу с наследниками - 6-летним Михаилом и 11-летней Александрой. Они все вместе отправились в заграничную поездку, посетили Диснейленд в Лос-Анджелесе. Близкие друзья пары рассказали «СтарХиту», что Дарине Эрвин удалось очень быстро наладить контакт с сыном и дочерью возлюбленного, добиться их расположения.
В окружении молодой избранницы Цекало не все одобрили эти отношения. Родной отец Эрвин Бахыт Сапаров отрицательно относится к бракам, между супругами в которых большая разница в возрасте. Он раскритиковал продюсера, бросившего жену и детей ради молодой женщины.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:13