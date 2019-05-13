Александр Цекало познакомил детей с молодой возлюбленной еще до свадьбы





Ради отношений с 27-летней возлюбленной Цекало, старший ее на 30 лет, ушел от супруги Виктории Галушки, родившей ему сына и дочь. Знаменитость в беседе с журналистами не раз признавался, что испытывает к своей новой избраннице сильные чувства и отказываться от них не намерен.Цекало еще до свадьбы познакомил художницу с наследниками - 6-летним Михаилом и 11-летней Александрой. Они все вместе отправились в заграничную поездку, посетили Диснейленд в Лос-Анджелесе. Близкие друзья пары рассказали «СтарХиту», что Дарине Эрвин удалось очень быстро наладить контакт с сыном и дочерью возлюбленного, добиться их расположения.В окружении молодой избранницы Цекало не все одобрили эти отношения. Родной отец Эрвин Бахыт Сапаров отрицательно относится к бракам, между супругами в которых большая разница в возрасте. Он раскритиковал продюсера, бросившего жену и детей ради молодой женщины.