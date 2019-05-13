Специалисты назвали причины отеков и способы борьбы с ними





Специалисты напоминают, что вода - главная составляющая организма человека. За регулирование уровня жидкости отвечают специальные гормоны, а лишняя вода выходит из организма вместе с уриной. Почки являются фильтром, а переизбыток влаги в организме затрудняет их работу. Если система не справляется и не выводит лишнюю жидкость, начинают появляться отеки. Медики отмечают, что жидкость накапливается в результате нарушения функционирования сердца, лимфатической системы и почек. Еще одной причиной отеков может стать отсутствие физической активности.Также медики рекомендуют употреблять в меньшем количестве сладкую и соленую пищу. Стоит следить за уровнем витамина В в организме, а также следует проверять у специалистов состояние щитовидной железы. Бороться с отеками поможет пешая ходьба, способная улучшать кровообращение в ногах.