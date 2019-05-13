Специалисты назвали причины отеков и способы борьбы с ними
Специалисты обратили внимание на большое количество жалоб пациентов на задержку жидкости в организме. По этой причине медицинские работники решили рассказать о причинах отеков и способах борьбы с ними.
Специалисты напоминают, что вода - главная составляющая организма человека. За регулирование уровня жидкости отвечают специальные гормоны, а лишняя вода выходит из организма вместе с уриной. Почки являются фильтром, а переизбыток влаги в организме затрудняет их работу. Если система не справляется и не выводит лишнюю жидкость, начинают появляться отеки. Медики отмечают, что жидкость накапливается в результате нарушения функционирования сердца, лимфатической системы и почек. Еще одной причиной отеков может стать отсутствие физической активности.
Также медики рекомендуют употреблять в меньшем количестве сладкую и соленую пищу. Стоит следить за уровнем витамина В в организме, а также следует проверять у специалистов состояние щитовидной железы. Бороться с отеками поможет пешая ходьба, способная улучшать кровообращение в ногах.
Специалисты напоминают, что вода - главная составляющая организма человека. За регулирование уровня жидкости отвечают специальные гормоны, а лишняя вода выходит из организма вместе с уриной. Почки являются фильтром, а переизбыток влаги в организме затрудняет их работу. Если система не справляется и не выводит лишнюю жидкость, начинают появляться отеки. Медики отмечают, что жидкость накапливается в результате нарушения функционирования сердца, лимфатической системы и почек. Еще одной причиной отеков может стать отсутствие физической активности.
Также медики рекомендуют употреблять в меньшем количестве сладкую и соленую пищу. Стоит следить за уровнем витамина В в организме, а также следует проверять у специалистов состояние щитовидной железы. Бороться с отеками поможет пешая ходьба, способная улучшать кровообращение в ногах.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:36