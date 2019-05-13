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Участники Евровидения открыли международный конкурс в Израиле

В Израиле состоялось официальное открытие международного конкурса певцов "Евровидение-2019". По ковровой дорожке прошел 41 участник мероприятия.
Участники Евровидения открыли международный конкурс в Израиле

Открытие произошло на площади возле театра Гамбита, который находится в столице Израиля. Российского участника Сергея Лазарева сопровождал Филипп Киркоров. Об открытии Евровидения сообщил национальный израильский телеканал KAN, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте Twitter. Также в сообщении говорится, что российский претендент является фаворитом на Евровидении.

Сергей Лазарев уже второй раз представляет Россию на этом фестивале. Он выступит с новой композицией Scream, написанной Филиппом Киркоровым вместе с греческим композитором. Ранее Лазарев занял третье место на Евровидении в 2016 году.



 
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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:27

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