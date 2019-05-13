Участники Евровидения открыли международный конкурс в Израиле





Открытие произошло на площади возле театра Гамбита, который находится в столице Израиля. Российского участника Сергея Лазарева сопровождал Филипп Киркоров. Об открытии Евровидения сообщил национальный израильский телеканал KAN, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте Twitter. Также в сообщении говорится, что российский претендент является фаворитом на Евровидении.Сергей Лазарев уже второй раз представляет Россию на этом фестивале. Он выступит с новой композицией Scream, написанной Филиппом Киркоровым вместе с греческим композитором. Ранее Лазарев занял третье место на Евровидении в 2016 году.