Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков

Сябитова-младшая хоть и не торопится в очередной раз под венец, но уже сложила себе образ идеального для себя мужчины. Дочь телеведущей находится в поисках обаятельного, стройного и красивого молодого человека с приличным заработком, чтобы хватало на потребности семьи. Наследница всероссийской свахи признает, что обладает сложным характером, от которого иногда страдает мать, поэтому избранник должен быть готов терпеть ее и выслушивать «горькую правду».Дочь Сябитовой желает устроить свою судьбу самостоятельно, не прибегая к помощи звездной родительницы. Именно ведущая «Давай поженимся!» познакомила наследницу с бизнесменом Снетковым, но эти отношения закончились крахом. Телесваха донимает дочь разговорами о внуках, но та пока еще к детям не готова. Сябитова-младшая направляет мать с этим вопросом к своему 30-летнему брату Денису.Поклонники уверены: в личной жизни дочери звезды все хорошо, судя по последним снимкам, где она запечатлена в компании молодого человека. На одном из кадров они целуются. Однако Ксения Сябитова не спешит делиться сокровенными моментами и пока не рассказывает о новых отношениях. В эфире шоу «Ты не поверишь!» она заявила, что не разочарована в институте брака и открыта для новой любви.