В Казахстане погибли 9 человек в результате ДТП





По предварительной информации, водитель транспортного средства Lada по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего выехал на противоположную полосу и врезался в автомобиль Toyota. Авария была лобовой, что привело к гибели девяти человек (три женщины и пять мужчин). Сотрудники правоохранительных органов уже установили данные погибших людей. Все участники ДТП - граждане Казахстана.В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят все необходимые экспертизы.