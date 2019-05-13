В Казахстане погибли 9 человек в результате ДТП
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 мая на трассе Алма-Ата – Бишкек в Казахстане, погибли 9 человек. Об аварии сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
По предварительной информации, водитель транспортного средства Lada по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего выехал на противоположную полосу и врезался в автомобиль Toyota. Авария была лобовой, что привело к гибели девяти человек (три женщины и пять мужчин). Сотрудники правоохранительных органов уже установили данные погибших людей. Все участники ДТП - граждане Казахстана.
В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят все необходимые экспертизы.
По предварительной информации, водитель транспортного средства Lada по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего выехал на противоположную полосу и врезался в автомобиль Toyota. Авария была лобовой, что привело к гибели девяти человек (три женщины и пять мужчин). Сотрудники правоохранительных органов уже установили данные погибших людей. Все участники ДТП - граждане Казахстана.
В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят все необходимые экспертизы.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24