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В Казахстане погибли 9 человек в результате ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 12 мая на трассе Алма-Ата – Бишкек в Казахстане, погибли 9 человек. Об аварии сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
В Казахстане погибли 9 человек в результате ДТП

По предварительной информации, водитель транспортного средства Lada по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего выехал на противоположную полосу и врезался в автомобиль Toyota. Авария была лобовой, что привело к гибели девяти человек (три женщины и пять мужчин). Сотрудники правоохранительных органов уже установили данные погибших людей. Все участники ДТП - граждане Казахстана.

В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят все необходимые экспертизы.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24

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