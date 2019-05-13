Похудевшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения

На «горячем» фото Дайнеко, запечатленная в суперкоротком пиджаке, продемонстрировала тонкую талию и упругий пресс. Полураздетая певица, позируя для кадра, подняла одну руку, открыв взору поклонников обнаженную грудь. Подписчиков восхитила стройность артистки, и многие захотели узнать, как она добилась таких форм.По словам Дайнеко, вскоре после родов она похудела до 47 кг. Знаменитость употребляет подходящие ее организму продукты и уже более 1,5 лет не занимается спортом. Однако в последнее время 32-летняя певица заметила, что стала очень «мягкой». Звезде не нравится «мужиковатый рельеф на мышцах», но она понимает, что тело нужно держать в тонусе.