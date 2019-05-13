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Компания Huawei для рекламы флагмана P30 Pro возвела в Берлине 20-этажное здание

Маркетологи Huawei вышли на новый уровень в продвижении новых брендовых гаджетов. Компания специально для демонстрации рекламы флагмана P30 Pro возвела в Берлине здание в 20 этажей.
Компания Huawei для рекламы флагмана P30 Pro возвела в Берлине 20-этажное здание

Об этом рассказал в своем Twitter-аккаунте инсайдер Судханшу Амбхоре из Индии и обнародовал соответствующие фотографии. Судя по снимкам, реклама нового смартфона появится на фасаде высотки. Маркетологи китайской компании уже не раз удивляли нестандартным решением в вопросе продвижения брендовых устройств. Недавно баннер с флагманом появился на здании в 40 этажей, в ответ на аналогичный шаг Smasung с рекламой Galaxy S10.
Компания Huawei для рекламы флагмана P30 Pro возвела в Берлине 20-этажное здание

Дальнейшая судьба 20-этажной новостройки в Берлине пока неизвестна. Не исключено, что помещения в здании будут сдаваться в аренду под офисы. Возможно, здесь появится и штаб-квартира Huawei, а баннер с изображением модели P30 Pro так и останется на фасаде.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:06

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