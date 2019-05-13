Зведа проекта "Дом-2" Гоген Солнцев намекнул на измену своей 64-летней жены

"Как Вы, мои хорошие? Я хочу посовещаться с Вами на тему вечного человеческого сожаления... Мы, например, часто любим сначала сделать, а потом обязательно сказать "все-таки зря я..." Давайте научимся отвечать за то, что делаем и за то, что не делаем. Так будет умнее всего." - написал Солнцев.

На странице в соцсети Гоген Сонцев написал о смысле слов и действий каждого человека. Шоумен рассказал, как наблюдал в самолете ссору между двумя супругами. Якобы женщина всю дорогу ругала мужа, а в итоге он сказал, что хочет с ней развестись. Также знаменитый экс-проектант отметил: каждое слово или действие человека не должно быт пущено на ветер.Многие поклонники решили, что таким трогательным и серьезным разговором "по душам" Гоген Солнцев мог намекнуть на измену своей 64-летней супруги. Фолловеры с переживанием следят за совместной жизнью супругов и стараются поддерживать своего кумира.