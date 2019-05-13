Мошенники пытаются нажиться на имени матери Децла

Несколько дней назад на странице Ирины Толмацкой в соцсети Instagram появилась публикация, в которой она заявила о мошенниках, пытающихся заработать на её имени деньги. Она рассказала, что неизвестные лица торговали майками и значками, прикрываясь при этом ее именем. Впрочем, они не имеют к ней никакого отношения, и их деятельность стоит считать противозаконной, подчеркивает женщина.Напомним, что Ирина Толмацкая являлась самым близким человеком в жизни Децла, даже сейчас ей нелегко поверить в раннюю смерть сына. Для того, что смириться с утратой, ей приходится искать утешение в творчестве рэпера.