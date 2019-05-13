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Мошенники пытаются нажиться на имени матери Децла

Мать умершего рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, отметила, что неизвестные мошенники хотят нажиться на её имени. По её словам, после рассказа всей правды о жизни сына различные сплетни притихли, но не до конца.
Мошенники пытаются нажиться на имени матери Децла

Несколько дней назад на странице Ирины Толмацкой в соцсети Instagram появилась публикация, в которой она заявила о мошенниках, пытающихся заработать на её имени деньги. Она рассказала, что неизвестные лица торговали майками и значками, прикрываясь при этом ее именем. Впрочем, они не имеют к ней никакого отношения, и их деятельность стоит считать противозаконной, подчеркивает женщина.

Напомним, что Ирина Толмацкая являлась самым близким человеком в жизни Децла, даже сейчас ей нелегко поверить в раннюю смерть сына. Для того, что смириться с утратой, ей приходится искать утешение в творчестве рэпера.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:10

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