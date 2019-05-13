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Компания Citroen готовит автомобиль для миллионеров

Компания Citroen намерена создать к 2021 году автомобиль для миллионеров. Модель обещают сделать самой крупной в линейке продуктов французского бренда.
Компания Citroen готовит автомобиль для миллионеров

В комплект оснащения войдут лучшие технологии от PSA Group, а также будут реализованы некие инновационные идеи. Предположительно, флагман получит один из 2-х вариантов кузова: седан и лифтбек. Специалисты уверены, что для такого продукта не подойдёт традиционный двигатель, поэтому новинка может появиться в формате электрокара. Динамика реализации подобного авто, по словам аналитикиов, трудно прогнозируется.

Имея крупные объёмы и высокий уровень комфорта, модель Citroen сможет посоперничать на рынке с разработками ведущих производителей из Европы. Эксперты уверены, что доступной стоимости для авто ожидать не стоит, а позволить его покупку себе смогут только миллионеры.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00

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