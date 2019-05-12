Физические упражнения снижают симптомы депрессии только у мужчин
Специалисты Мичиганского университета выяснили, как занятия спортом отражаются на депрессии. Последнее исследование показало, физические упражнения снижают симптомы психического расстройства только у мужчин.
Депрессия, согласно данным ВОЗ, является одной из главных причин инвалидности. При затяжном угнетенном состоянии не исключен летальный исход. Терапия расстройства, как показывает практика, эффективна лишь в половине случаев из-за неправильного диагноза или недоступности ресурсов.
Эксперты считают, что в борьбе с депрессией могут помочь занятия спортом. Во время исследования с участием 1100 учащихся Пекинского университета (Китай) специалисты изучали влияние на расстройство тренировок и сна, а также анализировали эмоциональный настрой участников. Положительное воздействие умеренных и усиленных упражнений наблюдалось только у мужчин. Однако представители обеих полов имели некоторое сходство по связи плохого сна с депрессией.
Результаты научной работы представлены в American College Health. Специалисты считают открытие жизненно важным, ведь психическим расстройствам больше подвержены женщины. Эксперты намерены продолжить исследование по данному вопросу.
Депрессия, согласно данным ВОЗ, является одной из главных причин инвалидности. При затяжном угнетенном состоянии не исключен летальный исход. Терапия расстройства, как показывает практика, эффективна лишь в половине случаев из-за неправильного диагноза или недоступности ресурсов.
Эксперты считают, что в борьбе с депрессией могут помочь занятия спортом. Во время исследования с участием 1100 учащихся Пекинского университета (Китай) специалисты изучали влияние на расстройство тренировок и сна, а также анализировали эмоциональный настрой участников. Положительное воздействие умеренных и усиленных упражнений наблюдалось только у мужчин. Однако представители обеих полов имели некоторое сходство по связи плохого сна с депрессией.
Результаты научной работы представлены в American College Health. Специалисты считают открытие жизненно важным, ведь психическим расстройствам больше подвержены женщины. Эксперты намерены продолжить исследование по данному вопросу.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:12