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Физические упражнения снижают симптомы депрессии только у мужчин

Специалисты Мичиганского университета выяснили, как занятия спортом отражаются на депрессии. Последнее исследование показало, физические упражнения снижают симптомы психического расстройства только у мужчин.
Физические упражнения снижают симптомы депрессии только у мужчин

Депрессия, согласно данным ВОЗ, является одной из главных причин инвалидности. При затяжном угнетенном состоянии не исключен летальный исход. Терапия расстройства, как показывает практика, эффективна лишь в половине случаев из-за неправильного диагноза или недоступности ресурсов.

Эксперты считают, что в борьбе с депрессией могут помочь занятия спортом. Во время исследования с участием 1100 учащихся Пекинского университета (Китай) специалисты изучали влияние на расстройство тренировок и сна, а также анализировали эмоциональный настрой участников. Положительное воздействие умеренных и усиленных упражнений наблюдалось только у мужчин. Однако представители обеих полов имели некоторое сходство по связи плохого сна с депрессией.

Результаты научной работы представлены в American College Health. Специалисты считают открытие жизненно важным, ведь психическим расстройствам больше подвержены женщины. Эксперты намерены продолжить исследование по данному вопросу.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:12

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