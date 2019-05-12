Физические упражнения снижают симптомы депрессии только у мужчин





Депрессия, согласно данным ВОЗ, является одной из главных причин инвалидности. При затяжном угнетенном состоянии не исключен летальный исход. Терапия расстройства, как показывает практика, эффективна лишь в половине случаев из-за неправильного диагноза или недоступности ресурсов.Эксперты считают, что в борьбе с депрессией могут помочь занятия спортом. Во время исследования с участием 1100 учащихся Пекинского университета (Китай) специалисты изучали влияние на расстройство тренировок и сна, а также анализировали эмоциональный настрой участников. Положительное воздействие умеренных и усиленных упражнений наблюдалось только у мужчин. Однако представители обеих полов имели некоторое сходство по связи плохого сна с депрессией.Результаты научной работы представлены в American College Health. Специалисты считают открытие жизненно важным, ведь психическим расстройствам больше подвержены женщины. Эксперты намерены продолжить исследование по данному вопросу.