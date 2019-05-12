Анна Семенович в честь Дня матери опубликовала архивное фото с моря

Певица поблагодарила свою родительницу за всё, что та для неё сделала. Знаменитость подчеркнула правоту матери в любых вопросах, а также её знание решения для любых проблем. По словам Семенович, расти ей приходилось в строгости, однако она всегда могла рассчитывать на справедливое отношение. В завершение сообщения певица попросила свою родственницу чаще улыбаться и оставаться счастливой.К публикации знаменитость прикрепила снимок, сделанный порядка 35 лет назад. На фото Семенович стоит возле матери на морском побережье. Помимо этого, знаменитость добавила к посту портретный снимок. Поклонники Анны Семенович считают, что именно от матери ей досталась красивая внешность. Многие поразились сходству глаз артистки и её родительницы.