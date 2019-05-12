АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Анна Семенович в честь Дня матери опубликовала архивное фото с моря

Анна Семенович разместила в Instagram архивное фото с моря. Кадр приурочен ко Дню матери и показывает знаменитость возле родственницы в дошкольном возрасте.
Анна Семенович в честь Дня матери опубликовала архивное фото с моря

Певица поблагодарила свою родительницу за всё, что та для неё сделала. Знаменитость подчеркнула правоту матери в любых вопросах, а также её знание решения для любых проблем. По словам Семенович, расти ей приходилось в строгости, однако она всегда могла рассчитывать на справедливое отношение. В завершение сообщения певица попросила свою родственницу чаще улыбаться и оставаться счастливой.

К публикации знаменитость прикрепила снимок, сделанный порядка 35 лет назад. На фото Семенович стоит возле матери на морском побережье. Помимо этого, знаменитость добавила к посту портретный снимок. Поклонники Анны Семенович считают, что именно от матери ей досталась красивая внешность. Многие поразились сходству глаз артистки и её родительницы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус в мусульманском наряде
Физические упражнения снижают симптомы
Анна Семенович в честь Дня матери
Назван топ-10 самых продаваемых
«Совместных детей нет»: Киркоров
Эксклюзивный LaFerrari выставили на
«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает
Дарья Мельникова состригла свои волосы
Болельщики «Спартака» в память о
PR-директор Юлии Началовой показала
Golden Concept готовит золотую версию
26-летняя дочь Александра Серова вышла
Роза Сябитова в день рождения Алины
Фотошпионы рассекретили интерьер
«Мужики меняются, а дружба остается»:
На снимках Луны обнаружено «лицо»
Звезда «Дома-2» Мэри Кулешова: «Я
Экс-супруг Меган Маркл женился на
Дед Милены Безбородовой вписал ее в
В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП
Звезды «Дома-2» Саша Артемова и Женя
В США заметили зенитную систему С-300
Юля Ефременкова поспособствовала тому,
Эксперты назвали смущающие людей
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7
В шоу "Сегодня вечером" Алсу рассказала
Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault
Мать звезды «Дома-2» Вики Романец
Владимир Зеленский в честь Дня матери
«Таинственный демон»: Во Флориде
Просмотреть все новости