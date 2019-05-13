«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассталась с возлюбленным

«Особенная» дочь Хакамады, благодаря стараниям матери и ее поддержке, живет полноценной жизнью. Она увлекается театром и уже участвовала в нескольких постановках. Бывший парень Сиротинской Влад Ситдиков, как и она, появился на свет с синдромом Дауна. Влюбленных около двух лет связывали серьезные отношения, им нравилось проводить время друг с другом и вместе путешествовать. Дочь Хакамады даже намекала, что собирается за своего избранника замуж.Теперь Сиротинская неожиданно для всех призналась, что рассталась с бойфрендом, так как не они сошлись характерами. На фото, представленном наследницей политика, она запечатлена на даче в Подмосковье, где провела майские праздники, в объятиях незнакомца. Автор публикации написала, что любит другого. Некоторые фолловеры не поверили словам Сиротинской о новом молодом человеке, посчитав это шуткой.