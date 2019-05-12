Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Специалисты индийского тюнинг-ателье показали свою версию серийной спецификации концептуальной модели IDx Nismo от марки Nissan. Изначально авто дебютировало в 2013 году, получив достаточно значительную поддержку от поклонников марки.
Японский производитель так и не отправил авто на конвейер, однако теперь энтузиасты готовы представить серийную версию своего производства. Работники тюнинг-ателье Modcar Trendz в Индии провели рестайлинг Honda Amaze, выбрав в качестве цели именно концепт Nissan. Использованный в качестве основы 4-дверный седан отличается высоким уровнем популярности на территории ряда государств Азии. Модель далека от спорткаров по своим параметрам, однако пользуется стабильным спросом.
Работники тюнинг-ателье сделали авто достаточно похожим на изначальную версию Nissan IDx Nismo. Были применены различные модификации экстерьера. Последние включают установку нового комплекта оптики, замену дверей на удлиненные версии, а также косметические решения по установке значков и подбору краски. Инженеры смогли переработать компактный седан в привлекательный для поклонников IDx Nismo продукт.
Японский производитель так и не отправил авто на конвейер, однако теперь энтузиасты готовы представить серийную версию своего производства. Работники тюнинг-ателье Modcar Trendz в Индии провели рестайлинг Honda Amaze, выбрав в качестве цели именно концепт Nissan. Использованный в качестве основы 4-дверный седан отличается высоким уровнем популярности на территории ряда государств Азии. Модель далека от спорткаров по своим параметрам, однако пользуется стабильным спросом.
Работники тюнинг-ателье сделали авто достаточно похожим на изначальную версию Nissan IDx Nismo. Были применены различные модификации экстерьера. Последние включают установку нового комплекта оптики, замену дверей на удлиненные версии, а также косметические решения по установке значков и подбору краски. Инженеры смогли переработать компактный седан в привлекательный для поклонников IDx Nismo продукт.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:04