Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo





Японский производитель так и не отправил авто на конвейер, однако теперь энтузиасты готовы представить серийную версию своего производства. Работники тюнинг-ателье Modcar Trendz в Индии провели рестайлинг Honda Amaze, выбрав в качестве цели именно концепт Nissan. Использованный в качестве основы 4-дверный седан отличается высоким уровнем популярности на территории ряда государств Азии. Модель далека от спорткаров по своим параметрам, однако пользуется стабильным спросом.Работники тюнинг-ателье сделали авто достаточно похожим на изначальную версию Nissan IDx Nismo. Были применены различные модификации экстерьера. Последние включают установку нового комплекта оптики, замену дверей на удлиненные версии, а также косметические решения по установке значков и подбору краски. Инженеры смогли переработать компактный седан в привлекательный для поклонников IDx Nismo продукт.