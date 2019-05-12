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Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Специалисты индийского тюнинг-ателье показали свою версию серийной спецификации концептуальной модели IDx Nismo от марки Nissan. Изначально авто дебютировало в 2013 году, получив достаточно значительную поддержку от поклонников марки.
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Японский производитель так и не отправил авто на конвейер, однако теперь энтузиасты готовы представить серийную версию своего производства. Работники тюнинг-ателье Modcar Trendz в Индии провели рестайлинг Honda Amaze, выбрав в качестве цели именно концепт Nissan. Использованный в качестве основы 4-дверный седан отличается высоким уровнем популярности на территории ряда государств Азии. Модель далека от спорткаров по своим параметрам, однако пользуется стабильным спросом.
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Работники тюнинг-ателье сделали авто достаточно похожим на изначальную версию Nissan IDx Nismo. Были применены различные модификации экстерьера. Последние включают установку нового комплекта оптики, замену дверей на удлиненные версии, а также косметические решения по установке значков и подбору краски. Инженеры смогли переработать компактный седан в привлекательный для поклонников IDx Nismo продукт.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:04

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