«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает вдову Сергея Доренко не кремировать журналиста
Андрей Разин опубликовал в Instagram-микроблоге пост-обращение к вдове Сергея Доренко Юлии. Продюсер умоляет супругу журналиста не сжигать тело погибшего мужа, а предать его земле по христианскому обычаю.
Доренко, как отметил Разин, всегда с уважением относился к православию. Решение вдовы народного любимца кремировать его тело, музыкант называет «безумным», а ее поведение – большим грехом. Он считает, нельзя лишать детей журналиста и его поклонников памяти о нем, поэтому призывает жену похоронить мужа в гробу.
Дочери Доренко настаивают, чтобы отца предали земле. Наследницы подозревают, что их молодая мачеха может оказаться причастной к гибели родителя и путем кремирования желает скрыть следы преступления.
Доренко, как отметил Разин, всегда с уважением относился к православию. Решение вдовы народного любимца кремировать его тело, музыкант называет «безумным», а ее поведение – большим грехом. Он считает, нельзя лишать детей журналиста и его поклонников памяти о нем, поэтому призывает жену похоронить мужа в гробу.
Дочери Доренко настаивают, чтобы отца предали земле. Наследницы подозревают, что их молодая мачеха может оказаться причастной к гибели родителя и путем кремирования желает скрыть следы преступления.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:16