«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает вдову Сергея Доренко не кремировать журналиста

Доренко, как отметил Разин, всегда с уважением относился к православию. Решение вдовы народного любимца кремировать его тело, музыкант называет «безумным», а ее поведение – большим грехом. Он считает, нельзя лишать детей журналиста и его поклонников памяти о нем, поэтому призывает жену похоронить мужа в гробу.Дочери Доренко настаивают, чтобы отца предали земле. Наследницы подозревают, что их молодая мачеха может оказаться причастной к гибели родителя и путем кремирования желает скрыть следы преступления.