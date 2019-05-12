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«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает вдову Сергея Доренко не кремировать журналиста

Андрей Разин опубликовал в Instagram-микроблоге пост-обращение к вдове Сергея Доренко Юлии. Продюсер умоляет супругу журналиста не сжигать тело погибшего мужа, а предать его земле по христианскому обычаю.
«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает вдову Сергея Доренко не кремировать журналиста

Доренко, как отметил Разин, всегда с уважением относился к православию. Решение вдовы народного любимца кремировать его тело, музыкант называет «безумным», а ее поведение – большим грехом. Он считает, нельзя лишать детей журналиста и его поклонников памяти о нем, поэтому призывает жену похоронить мужа в гробу.

Дочери Доренко настаивают, чтобы отца предали земле. Наследницы подозревают, что их молодая мачеха может оказаться причастной к гибели родителя и путем кремирования желает скрыть следы преступления.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:16

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