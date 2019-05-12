Болельщики «Спартака» в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево повесили баннер на трибуне
Во время матча 28-го тура премьер-лиги между командами «Спартак» и «Уфа» болельщики повесили баннер в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте Sport24.
Корреспондент издания Артем Калинин опубликовал соответствующее фото на своей странице в Twitter. Он побывал на матче, который проходил на стадионе «Открытие Арена». Болельщики «Спартака» разместили на трибуне баннер с надписью «SU1492 05.05.2019 Скорбим».
Напомним, трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 после вылета из Москвы в Мурманск спустя пару десятков минут вернулся в аэрогавань из-за возникших проблем с радиосвязью от удара молнии, однако успешно приземлиться не удалось, самолет загорелся. Трагедия забрала жизни 41 человека.
Корреспондент издания Артем Калинин опубликовал соответствующее фото на своей странице в Twitter. Он побывал на матче, который проходил на стадионе «Открытие Арена». Болельщики «Спартака» разместили на трибуне баннер с надписью «SU1492 05.05.2019 Скорбим».
Напомним, трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 после вылета из Москвы в Мурманск спустя пару десятков минут вернулся в аэрогавань из-за возникших проблем с радиосвязью от удара молнии, однако успешно приземлиться не удалось, самолет загорелся. Трагедия забрала жизни 41 человека.
Спорт
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:52