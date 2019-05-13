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Бренд HTC анонсировал свой новый бюджетный смартфон для майнинга

Компания HTC анонсировала первый за 2019 год брендовый смартфон. Устройство Exodus 1s, оказалось бюджетным приемником прошлогоднего блокчейн-аппарата.
Бренд HTC анонсировал свой новый бюджетный смартфон для майнинга

Представители компании, анонсируя гаджет, не раскрыли его технические особенности. Однако они признались, что новое устройство обзаведется виртуальным кошельком HTC Zion для управления криптовалютой и ее хранения. Exodus 1s синхронизирован с блокчейн-сетью и наделен поддержкой функции мастерноды или ноды.

Смартфон HTC может получить ценник в пределах $250-$300, что намного ниже стоимости предшественника, продающегося за $700. Появление на рынке новинки, которая позволит участвовать в майнинге, ожидается в сентябре.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:10

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