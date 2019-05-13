Бренд HTC анонсировал свой новый бюджетный смартфон для майнинга
Компания HTC анонсировала первый за 2019 год брендовый смартфон. Устройство Exodus 1s, оказалось бюджетным приемником прошлогоднего блокчейн-аппарата.
Представители компании, анонсируя гаджет, не раскрыли его технические особенности. Однако они признались, что новое устройство обзаведется виртуальным кошельком HTC Zion для управления криптовалютой и ее хранения. Exodus 1s синхронизирован с блокчейн-сетью и наделен поддержкой функции мастерноды или ноды.
Смартфон HTC может получить ценник в пределах $250-$300, что намного ниже стоимости предшественника, продающегося за $700. Появление на рынке новинки, которая позволит участвовать в майнинге, ожидается в сентябре.
Представители компании, анонсируя гаджет, не раскрыли его технические особенности. Однако они признались, что новое устройство обзаведется виртуальным кошельком HTC Zion для управления криптовалютой и ее хранения. Exodus 1s синхронизирован с блокчейн-сетью и наделен поддержкой функции мастерноды или ноды.
Смартфон HTC может получить ценник в пределах $250-$300, что намного ниже стоимости предшественника, продающегося за $700. Появление на рынке новинки, которая позволит участвовать в майнинге, ожидается в сентябре.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:10