PR-директор Юлии Началовой показала фото из опустевшей квартиры певицы

Здесь Началова всегда делала грим. Исаева призналась, когда она всматривалась в зеркало, ее не покидало ощущение, что она ожидает появления в нем привычного отражения артистки. После смерти певицы квартира, которую многие называют «нехорошей», пустует. Дочь артистки переехала к родителям покойной матери.На половину этой жилплощади претендует экс-возлюбленный знаменитости Александр Фролов. Хоккеист апеллирует распиской, полученной от звезды. Пока все судебные разбирательства по поводу квартиры Началовой приостановлены. Слушания возобновятся через шесть месяцев, когда Вера Алдонина вступит в права наследования.