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PR-директор Юлии Началовой показала фото из опустевшей квартиры певицы

Анна Исаева, PR-директор Юлии Началовой, обнародовала в Instagram-микроблоге снимок, сделанный в опустевшей квартире артистки. Представительница певицы сфотографировалась перед огромным зеркалом.
PR-директор Юлии Началовой показала фото из опустевшей квартиры певицы

Здесь Началова всегда делала грим. Исаева призналась, когда она всматривалась в зеркало, ее не покидало ощущение, что она ожидает появления в нем привычного отражения артистки. После смерти певицы квартира, которую многие называют «нехорошей», пустует. Дочь артистки переехала к родителям покойной матери.

На половину этой жилплощади претендует экс-возлюбленный знаменитости Александр Фролов. Хоккеист апеллирует распиской, полученной от звезды. Пока все судебные разбирательства по поводу квартиры Началовой приостановлены. Слушания возобновятся через шесть месяцев, когда Вера Алдонина вступит в права наследования.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:41

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