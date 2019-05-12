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На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью астронавта

На снимках поверхности Луны обнаружено «лицо пришельца», находящееся рядом с тенью астронавта. По словам уфолога Скотта Уоринга, объект может быть обозначением для места посадки космических кораблей.
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью астронавта

«Мы наткнулись на снимок случайно в процессе изучения материалов, полученных с космического корабля «Аполлон-14». На нем видно, что тень астронавта находится рядом с изображением лица гуманоида. Форма фигуры настолько правильная, что она не могла бы появиться случайно», - отметил Уоринг.


По словам специалиста, сами астронавты миссии могли заметить лицо инопланетянина на поверхности спутника, но решили не придавать такой странной находке значения, так как это не соответствовало их миссии. Также Уоринг сравнил снимок объекта с другими изображениями представителей инородных цивилизаций, обнаруженных на Земле. По его словам, артефакты могла оставить одна и та же раса, ранее прилетавшая на планету.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:20

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