Дарья Мельникова состригла свои волосы «под ноль»

Дарья Мельникова в настоящее время находится в декрете, однако активно ведет свои профили в соцсетях. На последнем ролике в Instagram актриса избавляется от волос, позируя перед камерой, после чего надевает обтягивающие шорты и рубашку, прикрывает глаза солнцезащитными очками и облачается в пиджак, и оправляется гулять по улицам города в таком виде. Ролик звезда сериала «Папины дочки» подписала словом: «Обнуление».Стоит отметить, что такая перемена во внешности понравилась многим поклонникам. Лестные комментарии оставили также коллеги Мельниковой и ее друзья. Другие же раскритиковали знаменитость, которая с легкостью избавилась от густых волос, причем сделала это без капли сожаления.