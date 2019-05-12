Дарья Мельникова состригла свои волосы «под ноль»
Известная актриса Дарья Мельникова шокировала фанатов кардинальной сменой прически. На своей странице в Instagram возлюбленная Артура Смольянинова сбривает волосы «под ноль», воспользовавшись машинкой для стрижки.
Дарья Мельникова в настоящее время находится в декрете, однако активно ведет свои профили в соцсетях. На последнем ролике в Instagram актриса избавляется от волос, позируя перед камерой, после чего надевает обтягивающие шорты и рубашку, прикрывает глаза солнцезащитными очками и облачается в пиджак, и оправляется гулять по улицам города в таком виде. Ролик звезда сериала «Папины дочки» подписала словом: «Обнуление».
Стоит отметить, что такая перемена во внешности понравилась многим поклонникам. Лестные комментарии оставили также коллеги Мельниковой и ее друзья. Другие же раскритиковали знаменитость, которая с легкостью избавилась от густых волос, причем сделала это без капли сожаления.
Дарья Мельникова в настоящее время находится в декрете, однако активно ведет свои профили в соцсетях. На последнем ролике в Instagram актриса избавляется от волос, позируя перед камерой, после чего надевает обтягивающие шорты и рубашку, прикрывает глаза солнцезащитными очками и облачается в пиджак, и оправляется гулять по улицам города в таком виде. Ролик звезда сериала «Папины дочки» подписала словом: «Обнуление».
Стоит отметить, что такая перемена во внешности понравилась многим поклонникам. Лестные комментарии оставили также коллеги Мельниковой и ее друзья. Другие же раскритиковали знаменитость, которая с легкостью избавилась от густых волос, причем сделала это без капли сожаления.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:05