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«Совместных детей нет»: Киркоров рассказал на «Евровидении» об отношениях с Лазаревым

Филипп Киркоров ответил на вопросы журналистов «Евровидения-2019» об отношениях, связывающих его с Сергеем Лазаревым. Известный артист пошутил, что совместных детей у них с музыкантом нет.
«Совместных детей нет»: Киркоров рассказал на «Евровидении» об отношениях с Лазаревым

Киркоров сопровождает представителя России на международном фестивале и уже прибыл в Тель-Авив, где вскоре начнутся выступления вокалистов. Поп-король отечественной эстрады, написавший для Лазарева конкурсную композицию Scream, помогал ему готовиться к мероприятию.

Знаменитость при общении с журналистами «Евровидения» выдавал ироничные ответы на весьма провокационные вопросы, чтобы не спровоцировать повода для сплетен и сенсационных статей в желтой прессе. Киркорова спросили, будут ли дети автора песни присутствовать на финале конкурса. Артист ответил утвердительно, но быстро добавил, это только его наследники, не имеющие никакого отношения к исполнителю хита.

Певец уточнил, они с Лазаревым – не только коллеги, но и друзья. У них сложился отличный рабочий тандем во время подготовки к фестивалю, и оба настроены на победу. По словам Киркорова, им есть, что доказать себе и показать зрителям.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:39

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