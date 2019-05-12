«Совместных детей нет»: Киркоров рассказал на «Евровидении» об отношениях с Лазаревым

Киркоров сопровождает представителя России на международном фестивале и уже прибыл в Тель-Авив, где вскоре начнутся выступления вокалистов. Поп-король отечественной эстрады, написавший для Лазарева конкурсную композицию Scream, помогал ему готовиться к мероприятию.Знаменитость при общении с журналистами «Евровидения» выдавал ироничные ответы на весьма провокационные вопросы, чтобы не спровоцировать повода для сплетен и сенсационных статей в желтой прессе. Киркорова спросили, будут ли дети автора песни присутствовать на финале конкурса. Артист ответил утвердительно, но быстро добавил, это только его наследники, не имеющие никакого отношения к исполнителю хита.Певец уточнил, они с Лазаревым – не только коллеги, но и друзья. У них сложился отличный рабочий тандем во время подготовки к фестивалю, и оба настроены на победу. По словам Киркорова, им есть, что доказать себе и показать зрителям.