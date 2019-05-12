Эксклюзивный LaFerrari выставили на продажу за 2,7 млн долларов





Автомобиль считается самой скоростной моделью Ferrari в истории. Во время ее серийной продажи ее главными конкурентами были McLaren P1 и Porsche 918, имеющие примерно такие же силовые агрегаты. Предлагаемый экземпляр имеет пробег в 10 тысяч километров. Владелец LaFerrari после покупки провел небольшой апгрейд транспортного средства, установив в него навигацию по спутнику, спортивные выхлопные трубы, литые колесные диски и многие другие дополнительные аксессуары.Под капотом LaFerrari располагается силовой агрегат на 6,3 литра с турбонаддувом и мощностью в 789 лошадиных сил. За ее часть отвечает система KERS, установленная дополнительно. Даже в более поздней модели серии под названием Ferrari Monza SP1 мотор имел мощность в 809 лошадиных сил.