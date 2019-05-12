АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Эксклюзивный LaFerrari выставили на продажу за 2,7 млн долларов

В Великобритании на продажу выставлено транспортное средство LaFerrari, которое в свое время было выпущено в количестве всего 500 экземпляров. Заявленная стоимость суперкара составляет 2,7 миллиона долларов.
Эксклюзивный LaFerrari выставили на продажу за 2,7 млн долларов

Автомобиль считается самой скоростной моделью Ferrari в истории. Во время ее серийной продажи ее главными конкурентами были McLaren P1 и Porsche 918, имеющие примерно такие же силовые агрегаты. Предлагаемый экземпляр имеет пробег в 10 тысяч километров. Владелец LaFerrari после покупки провел небольшой апгрейд транспортного средства, установив в него навигацию по спутнику, спортивные выхлопные трубы, литые колесные диски и многие другие дополнительные аксессуары.

Под капотом LaFerrari располагается силовой агрегат на 6,3 литра с турбонаддувом и мощностью в 789 лошадиных сил. За ее часть отвечает система KERS, установленная дополнительно. Даже в более поздней модели серии под названием Ferrari Monza SP1 мотор имел мощность в 809 лошадиных сил.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван топ-10 самых продаваемых
«Совместных детей нет»: Киркоров
Эксклюзивный LaFerrari выставили на
«Не сжигайте!»: Андрей Разин призывает
Дарья Мельникова состригла свои волосы
Болельщики «Спартака» в память о
PR-директор Юлии Началовой показала
Golden Concept готовит золотую версию
26-летняя дочь Александра Серова вышла
Роза Сябитова в день рождения Алины
Фотошпионы рассекретили интерьер
«Мужики меняются, а дружба остается»:
На снимках Луны обнаружено «лицо»
Звезда «Дома-2» Мэри Кулешова: «Я
Экс-супруг Меган Маркл женился на
Дед Милены Безбородовой вписал ее в
В Крыму на трасе «Таврида» в ДТП
Звезды «Дома-2» Саша Артемова и Женя
В США заметили зенитную систему С-300
Юля Ефременкова поспособствовала тому,
Эксперты назвали смущающие людей
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7
В шоу "Сегодня вечером" Алсу рассказала
Опубликованы рендеры кросс-вэна Renault
Мать звезды «Дома-2» Вики Романец
Владимир Зеленский в честь Дня матери
«Таинственный демон»: Во Флориде
Новый тест обнаруживает рак пищевода на
Вдове Олега Табакова Марине Зудиной в
Бренд Geely объявил скидки на свои авто
Просмотреть все новости