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В США заметили зенитную систему С-300

В США замена зенитная система С-300 российского производства. По данным от одного из пользователей Twitter, который смог запечатлеть установку, она находится на территории американского военного полигона.
В США заметили зенитную систему С-300

Рядом с С-300 расположились ракетные пусковые установки неизвестного типа, которые могут быть американскими разработками, проходящими проверку. На фотографии, обнародованной в Сети, можно заметить командный пункт 30H6 и машину управления. Рядом с ними находятся две установки класса 5П85ПТ.

Пользователи Twitter предположили, что российские боевые единицы были использованы для обеспечения реализма при проведении учений. Представители американского Минобороны пока не прокомментировали появление снимков.

Ракетный комплекс С-300 был разработан в СССР и взят на баланс в конце 70-х годов. В свое время поставки боевой единицы осуществлялись в 14 стран по всему миру. Сейчас более 250 установок находятся в Украине.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:14

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