В шоу "Сегодня вечером" Алсу рассказала о подвигах родных во времена ВОВ





Перед небольшим интервью Алсу исполнила композицию «Землянка», после чего рассказала о своем дедушке, который был участником боевых действий. По ее словам, сейчас она очень жалеет, что не смогла провести с ним больше времени и узнать много интересного о военном периоде и том, как страна смогла восстановиться после него.Максим Галкин стал одним из первых артистов, который назвал победу дочери Алсу спорной. По его словам, он отдал свой голос за Ержана Максима, так как счел его вокальные данные более перспективными. После победы на шоу «Голос. Дети» дочери Алсу многие пользователи возмутились результатами голосования. Первый канал начал собственную проверку результата SMS-опроса, к которой привлек западных специалистов.