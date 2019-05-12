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Вдове Олега Табакова Марине Зудиной в новом фильме пришлось участвовать в эротических сценах

Известная актриса Марина Зудина, являющаяся вдовой покойного Олега Табакова, рассказала об эротических сценах в новом фильме, на съемках которого ей пришлось сблизиться с молодым коллегой. По словам артистки, ранее она уже принимала участие в подобных проектах, но данный опыт стал для нее особенным.
Вдове Олега Табакова Марине Зудиной в новом фильме пришлось участвовать в эротических сценах

Зудина подчеркнула, что с молодым актером ей пришлось сблизиться исключительно на съемочной площадке. Все сведения от прессы о ее романе с ним не соответствуют действительности. По словам актрисы, съемочный процесс всегда подразумевает создание особого образа персонажа, который не должен пересекаться с реальной жизнью.

«Я всегда жила счастливо, светло и в любви. Я стараюсь ничего не планировать и не загадывать на будущее. Работа в кино имеет массу особенностей, среди которых умение отстраняться от своего привычного облика и воплощать в жизнь характеры персонажа. Это же касается и постельных сцен», - рассказала Зудина.

Актриса сейчас достаточно редко появляется на экране, так как старается уделять время своим детям. Карьера ее сына Павла Табакова начала развиваться стремительнее. Недавно он сыграл в фильме «Тобол», получившем массу хороших отзывов.



 
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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:35

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