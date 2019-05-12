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Ученые: Пища с высоким содержанием кальция способствует снижению артериального давления
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Ученые: Пища с высоким содержанием кальция способствует снижению артериального давления

Зарубежные ученые рекомендуют людям, страдающим от повышенного артериального давления, употреблять пищу с высоким содержанием кальция. Об этом сообщается в материале издания Express.
Ученые: Пища с высоким содержанием кальция способствует снижению артериального давления

Повышенное артериальное давление может привести к серьезным последствия для здоровья человека, поэтому медики рекомендуют таким людям придерживаться особой диеты. Следует снизить потребление соленых блюд, а также увеличить объем потребляемых фруктов и овощей.

Помимо этого, необходимо добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием кальция, так как результаты исследования говорят о том, что люди с дефицитом кальция в организме чаще других страдают от повышенного кровяного давления. К таким продуктам относится молоко, йогурт, сыр тофу, брокколи и обогащенный данным витамином апельсиновый сок.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 14:02

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