Ученые: Пища с высоким содержанием кальция способствует снижению артериального давления





Повышенное артериальное давление может привести к серьезным последствия для здоровья человека, поэтому медики рекомендуют таким людям придерживаться особой диеты. Следует снизить потребление соленых блюд, а также увеличить объем потребляемых фруктов и овощей.Помимо этого, необходимо добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием кальция, так как результаты исследования говорят о том, что люди с дефицитом кальция в организме чаще других страдают от повышенного кровяного давления. К таким продуктам относится молоко, йогурт, сыр тофу, брокколи и обогащенный данным витамином апельсиновый сок.