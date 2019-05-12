АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пища с высоким содержанием кальция способствует снижению артериального давления
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Бренд Geely объявил скидки на свои авто в России по программе Trade-in

Китайская компания Geely анонсировала скидки на новые модели серии Emgrand 7, X7 и GT, а также Atlas. Выгодное предложение по покупке транспортного средства в формате Trade-in, позволяющее сэкономить до 200 000 рублей, в России будет действовать до конца мая.
Бренд Geely объявил скидки на свои авто в России по программе Trade-in

Отечественным автолюбителям, желающим приобрести Geely Atlas, необходимо оплатить разницу между стоимостью подержанной машины и новым кроссовером. При этом, покупатель получает скидку в 100 000-200 000 рублей. В минувшем месяце китайский производитель изменил условия проекта Trade-in касательно модели Emgrand 7. С 26 апреля автолюбители при покупке данной машины могут рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Выгодное предложение распространяется на Emgrand X7 и Emgrand GT, а воспользоваться им можно до конца мая.

В апреле отечественному представительству Geely удалось реализовать 786 брендовых машин. Данное количество превышает показатель 2018-го в 3,6 раза. За четыре месяца текущего года в России своих владельцев нашли 2352 авто китайской марки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать звезды «Дома-2» Вики Романец
Владимир Зеленский в честь Дня матери
«Таинственный демон»: Во Флориде
Новый тест обнаруживает рак пищевода на
Вдове Олега Табакова Марине Зудиной в
Бренд Geely объявил скидки на свои авто
Ученые рассказали, что объединяет людей
Ученые: Пища с высоким содержанием
Станислав Садальский возмущен отменой
Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии
Зара рассказала о приятно удививших ее
Новый флагман Redmi позволит
Кейт Хадсон раскрыла секрет похудения
Компания Xiaomi выпустила футболку, в
После развода с мужем Наталия
Ученые нашли «ингредиент»
В Кемерово пропал 10-летний мальчик
Горький шоколад и корица помогают в
Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает
Представлен ТОП-3 наиболее надежных
Отдыхающая в Берлине звезда «Дома-2»
Жители Камчатки 6 дней дрейфовали на
Ученые назвали основную причину аритмии
В России изменились правила оформления
Анастасия Волочкова упала в студии шоу
Старые модели смартфонов вскоре
Новый парень Яны Шевцовой Никита
Алишер Усманов получил от Нурсултана
iPhone 2019 оснастят функцией
Эксперты назвали три не насыщающих
Просмотреть все новости