Бренд Geely объявил скидки на свои авто в России по программе Trade-in
Китайская компания Geely анонсировала скидки на новые модели серии Emgrand 7, X7 и GT, а также Atlas. Выгодное предложение по покупке транспортного средства в формате Trade-in, позволяющее сэкономить до 200 000 рублей, в России будет действовать до конца мая.
Отечественным автолюбителям, желающим приобрести Geely Atlas, необходимо оплатить разницу между стоимостью подержанной машины и новым кроссовером. При этом, покупатель получает скидку в 100 000-200 000 рублей. В минувшем месяце китайский производитель изменил условия проекта Trade-in касательно модели Emgrand 7. С 26 апреля автолюбители при покупке данной машины могут рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Выгодное предложение распространяется на Emgrand X7 и Emgrand GT, а воспользоваться им можно до конца мая.
В апреле отечественному представительству Geely удалось реализовать 786 брендовых машин. Данное количество превышает показатель 2018-го в 3,6 раза. За четыре месяца текущего года в России своих владельцев нашли 2352 авто китайской марки.
Отечественным автолюбителям, желающим приобрести Geely Atlas, необходимо оплатить разницу между стоимостью подержанной машины и новым кроссовером. При этом, покупатель получает скидку в 100 000-200 000 рублей. В минувшем месяце китайский производитель изменил условия проекта Trade-in касательно модели Emgrand 7. С 26 апреля автолюбители при покупке данной машины могут рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Выгодное предложение распространяется на Emgrand X7 и Emgrand GT, а воспользоваться им можно до конца мая.
В апреле отечественному представительству Geely удалось реализовать 786 брендовых машин. Данное количество превышает показатель 2018-го в 3,6 раза. За четыре месяца текущего года в России своих владельцев нашли 2352 авто китайской марки.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:24