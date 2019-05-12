Бренд Geely объявил скидки на свои авто в России по программе Trade-in





Отечественным автолюбителям, желающим приобрести Geely Atlas, необходимо оплатить разницу между стоимостью подержанной машины и новым кроссовером. При этом, покупатель получает скидку в 100 000-200 000 рублей. В минувшем месяце китайский производитель изменил условия проекта Trade-in касательно модели Emgrand 7. С 26 апреля автолюбители при покупке данной машины могут рассчитывать на скидку в 100 000 рублей. Выгодное предложение распространяется на Emgrand X7 и Emgrand GT, а воспользоваться им можно до конца мая.В апреле отечественному представительству Geely удалось реализовать 786 брендовых машин. Данное количество превышает показатель 2018-го в 3,6 раза. За четыре месяца текущего года в России своих владельцев нашли 2352 авто китайской марки.