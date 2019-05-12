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Ученые рассказали, что объединяет людей с околосмертным опытом

Научные работники из Пенсильванского университета проанализировали исследования, связанные с околосмертным опытом. Полученные результаты позволят специалистам выяснить, что объединяет людей, перенесших различные субъективные переживания.

Ученые рассказали, что объединяет людей с околосмертным опытом

Уже долгое время исследователи собирают информацию, связанную с околосмертным опытом. Данные переживания включают в себя связь с умершими родственниками, ощущение туннеля и видение света. Подобное состояние в 18% случаев связано с остановкой сердца. Но некоторые пациенты с неизлечимым диагнозом или же люди, оказавшиеся в тяжелом состоянии в результате несчастного случая, перенесли околосмертное переживание. Ученые пришли к выводу, что самым важным в этой ситуации являются перемены в жизни человека.

Специалисты утверждают, что в момент околосмертных переживаний происходит усиление интуитивных чувств наряду с единением с близкими людьми и природой. Точнее, всех людей с различными субъективными переживаниями объединяет значимость жизни со стороны духовности. Скептики придерживаются мнения, что околосмертный опыт происходит из-за недостатка кислорода в мозге.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:12

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