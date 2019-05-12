Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко опять сравнили с Анджелиной Джоли

«Главное, чтобы здоровье было, как у трёх богатырей...» - написала Анастасия.

«Как же она красива! Милана копия Джоли, разве вы не видите?», «Какие губы... а глаза... Жена Бреда Питта номер два!», «Просто чудо какое-то... такая маленькая, а уже такая красивая!» - продолжают писать в Сети.

На днях Настя опубликовала у себя на странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании единственной дочери Миланы. Под снимком Костенко написала, что уже через два месяца ее малышке исполнится год, а она до сих пор не верит «в это счастье». Также модель указала на то, что ей все равно, чьи у ее наследницы губы и глаза, ведь ей важно совсем другое.Один за другим подписчики модели принялись комментировать свежую публикацию третьей супруги Тарасова. Некоторым по-прежнему кажется, что девочка очень похожа на своего отца, однако большая часть фанатов убеждена, что Милана является копией американской актрисы и бывшей жены Бреда Питта – Анджелины Джоли.К слову, в социальных сетях и ранее писали о том, что дочь Тарасова и Костенко совсем не похожа на своих звездных родителей и является копией голливудской знаменитости. По всей видимости, именно поэтому Настя написала в своем блоге, что ей все равно на то, чьи у ее дочери глаза и губы.