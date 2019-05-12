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Новый флагман Redmi позволит протестировать Android Q в бета-версии

Грядущий флагман Xiaomi Redmi, по словам главы компании Лин Бина, позволит пользователям протестировать Android Q сразу после запуска. Первым владельцам смартфона предоставят возможность установить бета-версию операционной системы.
Новый флагман Redmi позволит протестировать Android Q в бета-версии

IT-корпорация Google анонсировала новинку на форуме для разработчиков I/O-2019. Прошивка Android 10 (Android Q) появится на двадцати моделях смартфонов, включая устройства Xiaomi Mi Mix 3 5G и Mi 9, а также грядущий Redmi. Как отметил президент китайского бренда, флагман сразу же после запуска позволит испытать новую ОС в бета-версии.

Точное название нового смартфона пока неизвестно, но в Сети появились некоторые его характеристики. Базой для флагманского Redmi послужит чипсет Snapdragon 855. Аппарат оснастят дактилоскопическим сканером, вмонтированным под 6,39-дюймовый AMOLED-экран, тройной камерой с основным модулем на 48 Мп и выдвижной фронтальной на 20 Мп, а также экспериментальным режимом разгона GPU.

Представители Xiaomi обещают скорый анонс устройства, но дату не уточняют. Согласно сведениям источников, флагман Redmi может дебютировать со дня на день.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:17

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