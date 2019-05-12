После развода с мужем Наталия Лесниковская переехала в новый дом

Наталия Лесниковская всегда хотела жить рядом с братом и матерью на севере столицы. Некоторое время назад актриса купила квартиру в том же районе, где проживали ее родственники. Около 3-х лет назад знаменитость развелась с отцом своих сыновей Иваном Юрловым и начала ремонт в квартире. Наталье Лесниковской помогала подруга, которая работает дизайнером. Свое жилье актриса решила сделать ярким, для коридора выбрали светло-зеленый цвет, спальня получилась белой, ванная комната - желтой, а детская спальня — оранжевой. Знаменитость часто говорит, что комнаты по цветовой гамме напоминают 4 времени года, а вот кухня стала похожа на "сборную солянку", потому что шкафчики актриса решила сделать разноцветные.После развода Наталия Лесниковская старается проводить много времени с сыновьями Егором и Марком, поэтому участвует только в 2 проектах в год. Бывший супруг актрисы поселился недалеко от их квартиры, чтобы уделять наследникам как можно больше времени.