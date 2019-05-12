Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать

Иногда Тодоренко наслаждается просмотром любимого сериала или «объедается вкусностями». Знаменитость больше по душе пассивный отдых, когда можно спокойно полежать, почитать книги. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как они любят проводить отпуск.Поклонники рассказали о своих предпочтениях на отдыхе, а некоторые признались, что чередуют: «день - тюлени, день – спортсмены». Фолловеры не обошли вниманием и фото Тодоренко, запечатленной в закрытом голубом купальнике у бассейна. Телеведущая получила массу лестных отзывов по поводу фигуры.