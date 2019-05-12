Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать
Регина Тодоренко проводит отпуск в Турции, куда отправилась вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом. В Instagram-микроблоге телеведущая показала снимок в купальнике и рассказала о своих предпочтениях на отдыхе – она любит лежать, читать, плавать.
Иногда Тодоренко наслаждается просмотром любимого сериала или «объедается вкусностями». Знаменитость больше по душе пассивный отдых, когда можно спокойно полежать, почитать книги. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как они любят проводить отпуск.
Поклонники рассказали о своих предпочтениях на отдыхе, а некоторые признались, что чередуют: «день - тюлени, день – спортсмены». Фолловеры не обошли вниманием и фото Тодоренко, запечатленной в закрытом голубом купальнике у бассейна. Телеведущая получила массу лестных отзывов по поводу фигуры.
Иногда Тодоренко наслаждается просмотром любимого сериала или «объедается вкусностями». Знаменитость больше по душе пассивный отдых, когда можно спокойно полежать, почитать книги. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как они любят проводить отпуск.
Поклонники рассказали о своих предпочтениях на отдыхе, а некоторые признались, что чередуют: «день - тюлени, день – спортсмены». Фолловеры не обошли вниманием и фото Тодоренко, запечатленной в закрытом голубом купальнике у бассейна. Телеведущая получила массу лестных отзывов по поводу фигуры.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:32