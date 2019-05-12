АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Старые модели смартфонов вскоре прекратят поддержку WhatsApp
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать

Регина Тодоренко проводит отпуск в Турции, куда отправилась вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом. В Instagram-микроблоге телеведущая показала снимок в купальнике и рассказала о своих предпочтениях на отдыхе – она любит лежать, читать, плавать.
Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает лежать и читать

Иногда Тодоренко наслаждается просмотром любимого сериала или «объедается вкусностями». Знаменитость больше по душе пассивный отдых, когда можно спокойно полежать, почитать книги. Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как они любят проводить отпуск.

Поклонники рассказали о своих предпочтениях на отдыхе, а некоторые признались, что чередуют: «день - тюлени, день – спортсмены». Фолловеры не обошли вниманием и фото Тодоренко, запечатленной в закрытом голубом купальнике у бассейна. Телеведущая получила массу лестных отзывов по поводу фигуры.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Кемерово пропал 10-летний мальчик
Горький шоколад и корица помогают в
Регина Тодоренко на отдыхе предпочитает
Представлен ТОП-3 наиболее надежных
Отдыхающая в Берлине звезда «Дома-2»
Жители Камчатки 6 дней дрейфовали на
Ученые назвали основную причину аритмии
В России изменились правила оформления
Анастасия Волочкова упала в студии шоу
Старые модели смартфонов вскоре
Новый парень Яны Шевцовой Никита
Алишер Усманов получил от Нурсултана
iPhone 2019 оснастят функцией
Эксперты назвали три не насыщающих
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров очень
Николай Басков считает любимым авто
Эксперт рассказала, что выздоровление
В поселке Ростовской области ввели
Двойная камера и врезанная «фронталка»:
Под Ангарском в ДТП с перевернувшимся
Елена Захарова побывала на дискотеке в
Меган Маркл после родов записала
Эксперты рассказали об ошибках
Дарья Мороз назвала восьмилетнюю дочь
Ученые рассказали об опасностях
В России автомобиль Bentley
Ольга Бузова в Instagram ответила на
Эксперты рассказали о способах улучшить
Мать участницы "Дома-2" Ольги Рапунцель
Названы продукты для устранения
Просмотреть все новости