Представлен ТОП-3 наиболее надежных подержанных авто европейских марок
Эксперты назвали три подержанные машины европейского производства, отличающиеся надежностью и неприхотливостью в ремонте. Соответствующий ТОП-3 возглавила модель Octavia Tour чешского бренда Skoda.
Автомобиль отличается простой конструкцией и минимумом сложной электроники, поэтому может обслуживаться и у «гаражных мастеров». Прочность ходовой части машины обеспечивает классическая задняя балка. В Octavia Tour самыми надежными считаются бензиновый 1,6-литровый двигатель на 102 л. с. и дизельный 1,9-литровый мотор на 75 л. с., хотя они могут разочаровать автовладельца на разгонах.
Второе место в рейтинге досталось просторной и комфортной модели Volkswagen Passat B6. Эксперты советуют при покупке подержанной немецкой машины обходить стороной коробки DSG. Лучше всего приобрести вариант с турбодизелем и МКПП. Наименьше проблем доставит 1,9-литровый агрегат на 105 л. с. и 102-сильный «атмосферник» на 1,6 л.
Неприхотливым считается авто Renault Megane II, замыкающее ТОП-3 надежных б/у европейских машин. Французский седан на российском вторичном рынке чаще всего встречается в четырехдверной версии. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на моделях с бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми моторами, способным «накатать» до первого капитального ремонта по 500 000 км.
Автомобиль отличается простой конструкцией и минимумом сложной электроники, поэтому может обслуживаться и у «гаражных мастеров». Прочность ходовой части машины обеспечивает классическая задняя балка. В Octavia Tour самыми надежными считаются бензиновый 1,6-литровый двигатель на 102 л. с. и дизельный 1,9-литровый мотор на 75 л. с., хотя они могут разочаровать автовладельца на разгонах.
Второе место в рейтинге досталось просторной и комфортной модели Volkswagen Passat B6. Эксперты советуют при покупке подержанной немецкой машины обходить стороной коробки DSG. Лучше всего приобрести вариант с турбодизелем и МКПП. Наименьше проблем доставит 1,9-литровый агрегат на 105 л. с. и 102-сильный «атмосферник» на 1,6 л.
Неприхотливым считается авто Renault Megane II, замыкающее ТОП-3 надежных б/у европейских машин. Французский седан на российском вторичном рынке чаще всего встречается в четырехдверной версии. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на моделях с бензиновыми 1,6- и 2,0-литровыми моторами, способным «накатать» до первого капитального ремонта по 500 000 км.
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:23