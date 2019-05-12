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Ученые назвали основную причину аритмии у людей без вредных привычек

Научные работники из Университета Британской Колумбии сообщили, что у людей, не страдающих ожирением, без вредных привычек и не имеющих генетическую предрасположенность, может развиться аритмия. Специалисты объяснили, что основной причиной данного заболевания считается стресс.
Ученые назвали основную причину аритмии у людей без вредных привычек

Специалисты рассказали, что переживания вызывают в сердечной мышце необратимые изменения. Сократительная функция оказывается зависимой от содержания ионов кальция в центральном органе. При сильном волнении белки передают некий сигнал, который обеспечивает доставку вещества. Научные работники сообщили, что сердечный ритм полностью восстанавливается только после ослабления белкового сигнала. При сильных переживаниях механизм работы сердца нарушается и начинает развиваться аритмия. Специалисты рассказали, что со временем данное заболевание начинает прогрессировать.

Около 75% людей во всем мире не знают о наличии аритмии, поскольку она может протекать без различных проявлений. Выявить данное заболевание поможет ЭКГ. Специалисты предупреждают, что при наличии у больного гипертонии и ишемической болезни возрастает риск фибрилляции сердца и его остановки.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:51

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