Новый парень Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на ней
Нынешний возлюбленный любовницы рэпера Гуфа Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на блондинке. Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, увидев свежие публикации длинноволосой красавицы.
Не так давно Шевцова намекнула телезрителям, что снова стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, не это удивило фолловеров, а то, с кем последние несколько дней проводит время 18-летняя девушка. Оказалось, что Яне удалось добраться до одного из топовых героев телепроекта.
Сейчас любовница Гуфа продолжает выкладывать у себя на странице в Instagram новые Stories, на которых она запечатлена в компании бывшего супруга Нелли Ермолаевой Никиты Кузнецова. На видеороликах молодые люди катаются в машине, вместе кушают в кафе и постоянно поглаживают друг друга.
По мнению интернет-пользователей, организаторы реалити-шоу «Дом-2» вернули на проект Шевцову и Кузнецова и уже в Периметре парочка познакомилась. Впрочем, официальных подтверждений тому, что Яна и Никита теперь на самом деле являются действующими участниками телестройки, все еще нет, а это может значить лишь одно – молодые люди просто решили «похайпить» за счет друг друга.
Напомним, что в свое время Кузнецов уже хайпил за счет других участниц «Дома-2». Не так давно его «жертвой» стала Анастасия Лисова, на романтическую связь с которой он то и дело намекал. К слову, фолловеры убеждены, что Никита просто использует Яну, чтобы в очередной раз напомнить о своем существовании.
Не так давно Шевцова намекнула телезрителям, что снова стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, не это удивило фолловеров, а то, с кем последние несколько дней проводит время 18-летняя девушка. Оказалось, что Яне удалось добраться до одного из топовых героев телепроекта.
Сейчас любовница Гуфа продолжает выкладывать у себя на странице в Instagram новые Stories, на которых она запечатлена в компании бывшего супруга Нелли Ермолаевой Никиты Кузнецова. На видеороликах молодые люди катаются в машине, вместе кушают в кафе и постоянно поглаживают друг друга.
По мнению интернет-пользователей, организаторы реалити-шоу «Дом-2» вернули на проект Шевцову и Кузнецова и уже в Периметре парочка познакомилась. Впрочем, официальных подтверждений тому, что Яна и Никита теперь на самом деле являются действующими участниками телестройки, все еще нет, а это может значить лишь одно – молодые люди просто решили «похайпить» за счет друг друга.
Напомним, что в свое время Кузнецов уже хайпил за счет других участниц «Дома-2». Не так давно его «жертвой» стала Анастасия Лисова, на романтическую связь с которой он то и дело намекал. К слову, фолловеры убеждены, что Никита просто использует Яну, чтобы в очередной раз напомнить о своем существовании.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11