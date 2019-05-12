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Новый парень Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на ней

Нынешний возлюбленный любовницы рэпера Гуфа Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на блондинке. Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, увидев свежие публикации длинноволосой красавицы.

Новый парень Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на ней

Не так давно Шевцова намекнула телезрителям, что снова стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, не это удивило фолловеров, а то, с кем последние несколько дней проводит время 18-летняя девушка. Оказалось, что Яне удалось добраться до одного из топовых героев телепроекта.

Сейчас любовница Гуфа продолжает выкладывать у себя на странице в Instagram новые Stories, на которых она запечатлена в компании бывшего супруга Нелли Ермолаевой Никиты Кузнецова. На видеороликах молодые люди катаются в машине, вместе кушают в кафе и постоянно поглаживают друг друга.

Новый парень Яны Шевцовой Никита Кузнецов «хайпит» на ней

По мнению интернет-пользователей, организаторы реалити-шоу «Дом-2» вернули на проект Шевцову и Кузнецова и уже в Периметре парочка познакомилась. Впрочем, официальных подтверждений тому, что Яна и Никита теперь на самом деле являются действующими участниками телестройки, все еще нет, а это может значить лишь одно – молодые люди просто решили «похайпить» за счет друг друга.

Напомним, что в свое время Кузнецов уже хайпил за счет других участниц «Дома-2». Не так давно его «жертвой» стала Анастасия Лисова, на романтическую связь с которой он то и дело намекал. К слову, фолловеры убеждены, что Никита просто использует Яну, чтобы в очередной раз напомнить о своем существовании.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11

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